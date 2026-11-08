Taxistas descartan “choque” con conductores de plataforma tras anunciar marcha en el malecón de Campeche

Taxistas dieron a conocer, en rueda de prensa, que se deslindan de supuestas publicaciones falsas en las que se señala que atacarían u ocasionarían disturbios contra conductores de vehículos de plataformas digitales, quienes pretenden realizar una marcha hoy en el malecón de la ciudad, en protesta por el aseguramiento de unidades por parte de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), debido a que no están reguladas conforme a la Ley de Transporte Público del Estado.

Desde hace tres semanas, la ARTEC ha intensificado los operativos de vigilancia en la capital campechana, luego de que representantes de empresas de plataformas digitales como InDrive, Didi y Uber, entre otras, continúan sin mostrar interés por regularizar la situación de sus operadores, quienes se exponen a que les sigan asegurando sus unidades motrices, además de la aplicación de la multa correspondiente, que actualmente asciende a 120 mil pesos.

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Según los taxistas, calculan que en el Estado hay al menos tres mil conductores que prestan el servicio de transporte público de manera ilegal al darse de alta en aplicaciones digitales, sin contar a quienes se registran para ofrecer el servicio de transporte en motocicletas.

“Para deslindarnos de que es mentira que nosotros los taxistas nos estamos poniendo de acuerdo para ocasionar disturbios el día que van a hacer la manifestación los señores de plataformas, quienes están convocando en la asta bandera del malecón, y lo están haciendo con promoción de memes y publicaciones a través de las diferentes redes sociales, es mentira que digan que nosotros vamos a hacer acciones de choque”, manifestó Víctor Hugo Sánchez, representante de Taxi Bahía.

A su vez, los taxistas señalaron que la ARTEC está cumpliendo con su trabajo, situación que ha generado inconformidad entre los operadores de vehículos de plataformas digitales.

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“Los señores están en su derecho de manifestarse, así como nosotros lo hicimos ante la ARTEC, ante las inconformidades que hay, porque nosotros lo que pedimos es que paguen lo mismo que nosotros en impuestos para trabajar; lo que pedimos es piso parejo. Si nosotros estamos regulados y pagamos los impuestos que llevamos tiempo cumpliendo, no es justo que de la noche a la mañana aparezca cualquier persona a hacer el trabajo que yo vengo haciendo desde hace 25 años sin ninguna restricción”, expresó Víctor Sánchez.

Por lo anterior, los taxistas aseguraron que no atacarán a los conductores de plataformas digitales y que respetarán el actuar de las autoridades. Asimismo, señalaron que esperan beneficiarse con los servicios adicionales que podría generar el evento deportivo Ironman Campeche 2026, que se lleva a cabo este fin de semana con la llegada de atletas y turistas nacionales y extranjeros.