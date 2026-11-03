Taxistas de Campeche denuncian competencia desleal y exigen regular a InDrive y DiDi

Taxistas de diversas agrupaciones e independientes, provenientes de varios municipios de Campeche, protestaron en las oficinas de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC) para denunciar la competencia desleal que representan plataformas digitales como InDrive y DiDi, donde señalaron que existen alrededor de mil 500 vehículos que prestan el servicio de transporte mediante aplicaciones sin cumplir, acusaron, con las mismas obligaciones que los concesionarios.

Además, responsabilizaron al director general del organismo, Eduardo Zubieta Marco, de posibles enfrentamientos entre ruleteros y conductores de estas plataformas, al considerar que la autoridad solapa una actividad ilegal.

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Durante la manifestación, los inconformes exigieron que se regule a los vehículos que ofrecen viajes mediante aplicaciones, pues mientras ellos deben cubrir impuestos, antidoping, cursos de capacitación, tarjetones, pólizas de seguro, verificaciones y derechos de concesión, los conductores particulares trabajan sin enfrentar las mismas exigencias.

Los taxistas aseguraron que tienen identificados más de mil 500 automóviles que operan mediante plataformas, además de cientos de motocicletas que también ofrecen traslados. Acusaron que incluso personas que trabajan en dependencias gubernamentales utilizan sus vehículos particulares para prestar este servicio, sin que la ARTEC intervenga.

Advirtieron que el descontento aumentó por la presencia de unidades identificadas con distintivos de las aplicaciones, como un vehículo de InDrive que el pasado viernes circuló con un copete verde y realizó paradas en el mercado, ofreciendo viajes como si fuera un taxi concesionado. Sostuvieron que, al tratarse de automóviles particulares, no pueden retirarlos de esos espacios, mientras los ruleteros sí son perseguidos por las autoridades cuando hacen ascensos y descensos en determinados puntos.

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También denunciaron que en Ciudad del Carmen persiste la operación de mototaxis, tricitaxis y unidades presuntamente irregulares, pese a que anteriormente se les prometió regularizarlas y retirarlas de las rutas de los concesionarios. Sin embargo, señalaron que ahora incluso se anunció la incorporación de otras 10 unidades para la Isla.

Los representantes carmelitas recordaron que más de 500 cochitaxis han sido exhibidos en eventos políticos y cuestionaron la presunta cercanía de estos grupos con actores vinculados a la llamada Cuarta Transformación. Asimismo, mencionaron que continúa sin hacerse justicia por la muerte de un taxista identificado como 'Joselito', hecho que, afirmaron, refleja los riesgos de la confrontación entre prestadores del servicio.

Los manifestantes también cuestionaron el encarecimiento de sus obligaciones, al señalar que una póliza de seguro puede alcanzar los 19 mil pesos, gasto que termina repercutiendo en las tarifas para los usuarios. Añadieron que el próximo año deberán enfrentar nuevamente el proceso de verificación de sus unidades.

"No estamos pidiendo que eliminen la competencia; lo único que exigimos es piso parejo, que regulen y que paguen impuestos al Estado", sentenciaron, al acusar que Eduardo Zubieta Marco ha incumplido los compromisos de atender el problema y darles una solución.

Ante la falta de respuesta, responsabilizaron directamente al titular de la ARTEC de cualquier enfrentamiento que pudiera registrarse entre taxistas y conductores de aplicación, al considerar que la permisividad de la autoridad está alimentando el conflicto.

Finalmente, Eduardo Zubieta Marco salió a atender a los ruleteros, quienes le expusieron sus inconformidades y exigieron respuestas. El director general se comprometió a escucharlos y tomar acciones al respecto.