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Yucatán / Sucesos

Vuelca tráiler en la carretera Mérida-Valladolid; conductor habría dormitado al volante

Un tráiler quedó volcado entre la maleza a un costado de la carretera Mérida-Valladolid.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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No se registraron personas lesionadas tras la volcadura del tráiler
No se registraron personas lesionadas tras la volcadura del tráiler / Cortesía

Un tráiler terminó volcado entre la maleza en la carretera Mérida-Valladolid, luego de que su conductor presuntamente dormitara mientras conducía durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre.

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 15, aproximadamente a un kilómetro del filtro de seguridad instalado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán y la Guardia Nacional.

Se presume que el operador habría perdido el control de la pesada unidad al quedarse dormido, por lo que el vehículo se desvió hacia su costado derecho, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado entre la vegetación.

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Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. El accidente dejó únicamente daños materiales de consideración en el tractocamión.

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