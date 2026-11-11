Asaltan con arma blanca a comerciante en Campeche; piden identificar al responsable

Un comerciante fue víctima de un asalto con arma blanca en su negocio de la colonia Morelos 2, en Campeche, durante la noche del martes.

El hecho fue denunciado por la hija de la víctima mediante redes sociales, quien solicitó ayuda para identificar al presunto responsable y prevenir a otros establecimientos de la zona.

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De acuerdo con la publicación, el atraco ocurrió alrededor de las 20 horas en un establecimiento ubicado en la calle Villa Mercedes, donde el agresor amagó al propietario con un arma blanca para cometer el robo.

Tras lo sucedido, familiares de la víctima pidieron a los usuarios de redes sociales colaborar para reconocer al sujeto y alertar a vecinos y comerciantes de las colonias Cumbres, Villa Cabra, Josefa y sectores cercanos de Campeche.

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Asimismo, informaron que ya se realizaba la denuncia correspondiente ante las autoridades, con la expectativa de que el responsable fuera identificado y sancionado.

Afortunadamente, el comerciante se encontraba bien y no sufrió lesiones, por lo que el asalto dejó principalmente el susto y las pérdidas materiales.