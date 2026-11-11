Presidenta de México responde a llegada de Stephen Miller a la Casa Blanca; pide esperar ante política migratoria de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó emitir una valoración sobre el nombramiento de Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, luego de que Donald Trump designara al funcionario, identificado como uno de los principales impulsores de las políticas de deportación masiva en Estados Unidos.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que su administración continuará con las acciones de protección a los mexicanos que viven en territorio estadounidense.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la llegada de Stephen Miller?

Al ser cuestionada sobre el nombramiento de Miller y sus posibles efectos en la relación bilateral, Sheinbaum pidió esperar y destacó las recientes declaraciones de Trump sobre su política migratoria.

La presidenta recordó que, durante una entrevista en el programa 60 Minutes, el mandatario estadounidense reconoció que el trato a los migrantes pudo influir en los resultados de las elecciones intermedias.

"Vamos a ver hacia adelante", respondió Sheinbaum, quien reiteró que su gobierno trabaja diariamente para apoyar a los connacionales.

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Ante la posibilidad de establecer nuevos canales de comunicación con legisladores estadounidenses para detener los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Sheinbaum afirmó que México ya ha presentado diversas denuncias relacionadas con la situación migratoria.

Explicó que existe comunicación tanto con el gobierno estadounidense como con el Congreso, aunque precisó que la relación diplomática debe mantenerse principalmente entre ambos gobiernos.

Asimismo, señaló que el embajador de México puede explorar distintas vías de interlocución para fortalecer la protección de los mexicanos en Estados Unidos.

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