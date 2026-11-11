Secretaría de Salud confirma un caso de naumococo en Campeche tras 12 años sin la enfermedad

Después de mantenerse sin registros de enfermedad invasiva por neumococo desde, por lo menos, el 2014, Campeche confirmó su primer caso en 2026, con lo que se suma a las entidades del país donde se ha detectado esta infección bacteriana, capaz de provocar complicaciones graves e incluso mortales.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México, el contagio fue detectado en una paciente. Sin embargo, las autoridades federales no precisaron su edad, municipio de residencia ni si presentaba alguna enfermedad adicional que pudiera complicar su estado de salud, o su condición actual.

La enfermedad invasiva por neumococo es causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, que puede transmitirse mediante las secreciones respiratorias de personas infectadas o portadoras.

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La gravedad aumenta cuando el microorganismo ingresa al torrente sanguíneo o afecta órganos y tejidos, lo que puede provocar padecimientos como bacteriemia, sepsis, neumonía y meningitis neumocócica.

De acuerdo con el reporte epidemiológico, la circulación de esta infección también se refleja en la península de Yucatán. Quintana Roo acumula seis casos confirmados, tres hombres y tres mujeres, mientras que Yucatán registra cuatro, dos de cada sexo. Campeche, con un diagnóstico, se convierte en la entidad peninsular con menos contagios reportados.

Panorama nacional

A escala nacional, México suma 136 casos hasta la semana epidemiológica 43 de 2026, de los cuales 76 corresponden a hombres y 60 a mujeres.

La Ciudad de México encabeza la lista con 54 contagios, seguida de Guanajuato, con 21; mientras que Oaxaca, Quintana Roo y el Estado de México reportan seis cada uno.

En contraste, Campeche y Tabasco registran un caso cada uno, mientras que Jalisco, Hidalgo y Morelos contabilizan dos por entidad, ubicándose entre los estados con menor número de contagios reportados.

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Alerta de prevención

El comportamiento epidemiológico contrasta con el de años anteriores. Durante 2025 no se notificaron casos de enfermedad invasiva por neumococo en el país, mientras que en 2024 se contabilizaron 151, de los cuales 82 correspondieron a hombres y 69 a mujeres.

La aparición de este primer diagnóstico en Campeche, después de al menos una década sin registros, vuelve a poner bajo atención una enfermedad prevenible mediante vacunación, particularmente por las complicaciones que puede ocasionar cuando la infección alcanza órganos vitales o se extiende al torrente sanguíneo.

Entre los principales síntomas se encuentran fiebre elevada, escalofríos, tos, dolor torácico y dificultad para respirar.

En los casos más graves pueden presentarse rigidez de nuca, dolor de cabeza intenso, sensibilidad a la luz, confusión y alteraciones del estado de alerta, manifestaciones que requieren atención médica de urgencia, especializada e inmediata.