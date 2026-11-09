Estudiantes del EMSAD 18 de Chiná, Campeche, protestan por veto a celulares y exigen destitución del director

Entre reclamos por la falta de infraestructura tecnológica y presuntos actos de autoritarismo, estudiantes del EMSAD 18 de Chiná, perteneciente al Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche COBACAM, realizaron una manifestación pacífica para exigir que se escuchen sus inconformidades y solicitar la destitución del director del plantel, luego de que anunciara que a partir de este lunes quedaría prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas.

Noticia Destacada De la cocina a la pantalla grande: doña Petrona llevará los sabores de Campeche al cine

Daileny May, acompañada de sus compañeros Sugey y Emanuel, explicó que la molestia surgió durante una reunión con padres de familia realizada el viernes, cuando el directivo informó que retiraría los dispositivos móviles y el acceso a internet, sin plantear alternativas para que los alumnos pudieran continuar utilizando herramientas digitales en sus actividades escolares. Señaló que la escuela carece de una sala de cómputo debidamente equipada, pues las computadoras están deterioradas por los años de uso y no cuentan con los recursos tecnológicos suficientes para sustituir los equipos.

Los inconformes señalaron que sus celulares son indispensables para consultar libros, realizar investigaciones, acceder a materiales educativos y entregar tareas, por lo que no se oponen a una regulación de su uso, pero consideran injustificado prohibirlos mientras el plantel no garantice equipos de cómputo funcionales y conexión a internet. Incluso, dijeron estar dispuestos a aceptar la restricción si primero se rehabilita y equipa adecuadamente el área de informática.

A esta inconformidad se sumaron señalamientos de presunto abuso de autoridad por parte del director, a quien acusaron de intentar silenciar a estudiantes y padres de familia durante la reunión, retirándoles o intentando arrebatarles el micrófono cuando exponían sus desacuerdos. También denunciaron que, después de comentar sus inconformidades en una publicación oficial del COBACAM en redes sociales, sus mensajes fueron eliminados, situación que interpretaron como un intento de impedirles expresarse.

Los estudiantes también cuestionaron las prioridades en el destino de recursos de apoyo para mejorar la escuela, pues, según expusieron, se pretendía dar preferencia a la construcción o adecuación de una cocina, pese a las deficiencias que presenta la sala de cómputo. Por ello, insistieron en que sus demandas no buscan privilegios, sino mejores condiciones para estudiar, respeto a su derecho a expresarse y la intervención de las autoridades educativas para atender el conflicto y revisar la permanencia del director.

JGH