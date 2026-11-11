Tráiler con más de 50 toneladas de maíz vuelca en la carretera Campeche-Mérida, en Hecelchakán

Un tráiler de doble remolque cargado con más de 50 toneladas de maíz volcó durante las primeras horas de este miércoles sobre la carretera federal Campeche-Mérida, en el tramo comprendido entre la cabecera municipal de Hecelchakán y la comunidad de Santa Cruz, proyectando gran parte del cargamento hacia la maleza aledaña a la cinta asfáltica.

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De acuerdo con los reportes recabados en la zona, la pesada unidad se salió del camino y volcó al tomar una curva. Entre las primeras versiones trascendió que el operador habría pestañeado al volante, perdiendo el control del tractocamión; no obstante, la causa oficial del percance no ha sido precisada por las autoridades correspondientes.

Tras la alerta del accidente, elementos de la Guardia Nacional y trabajadores del consorcio carretero se desplegaron en el sitio para resguardar la mercancía e implementar un dispositivo de seguridad que previniera otros incidentes viales. Posteriormente, se coordinó el traspaso de los granos a otra unidad pesada para rescatar la carga.

Hasta el momento las autoridades no han informado el estado de salud del conductor ni el reporte de posibles lesionados. La corporación federal recomendó a los guiadores que transitan con dirección a la capital y a la entidad vecina extremar precauciones al aproximarse al tramo Hecelchakán-Santa Cruz.

JGH