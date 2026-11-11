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Poste de alumbrado público amenaza con colapsar en Champotón; lleva tres meses sin reparación

Un poste metálico dañado por el impacto de un vehículo de carga permanece sin reparación desde hace tres meses en el ejido Paraíso, sobre una carretera con alta circulación vehicular.

Por Jorge May

11 de nov de 2026

1 min

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El deterioro del poste fue provocado por el impacto de un vehículo de carga pesada.
El deterioro del poste fue provocado por el impacto de un vehículo de carga pesada.

Un poste metálico perteneciente a la red de alumbrado público, ubicado sobre la avenida principal a la salida de Champotón, a la altura del ejido Paraíso, se encuentra en peligro inminente de desplomarse tras sufrir severos daños estructurales ocasionados por un percance vial.

Un hombre de 54 años fue encontrado sin vida en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Tenabo.

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De acuerdo con testimonios de la zona, la estructura de metal fue embestida por un vehículo de carga pesada, dejando la base severamente comprometida y la luminaria inclinada hacia el paso vehicular.

La vecina Martina Dzul Torres denunció que las condiciones del tendido eléctrico son deplorables y que han transcurrido alrededor de tres meses sin que las autoridades municipales acudan a realizar la sustitución o reparación correspondiente, a pesar del riesgo latente que representa para quienes transitan por el sector.

La declarante enfatizó la urgencia de la intervención al recordar que la vía registra un alto flujo diario por ser la ruta obligada de salida hacia la capital del Estado. Asimismo, descartó que los daños al poste hayan sido provocados por la maquinaria pesada que recientemente laboró en las obras de rehabilitación de la cinta de rodamiento del puente Champotón.

JGH

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