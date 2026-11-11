Captan robo de un BMW en la colonia Lázaro Cárdenas de Campeche; detienen al sospechoso

Un sujeto identificado con las iniciales J.H.V.E., de 35 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de presuntamente hurtar un vehículo de lujo de la marca BMW de un predio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, donde laboraba realizando tareas de limpieza.

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Los hechos se registraron durante el transcurso del martes en un inmueble situado sobre la intersección de las calles Siete y Diez. De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del lugar, el señalado aprovechó la confianza de los propietarios para sacar la unidad del garaje maniobrando en reversa sin autorización alguna.

Fue durante la madrugada cuando el afectado logró ubicar el automóvil en circulación junto con el presunto responsable. Tras darle alcance, el propietario intervino y entregó de inmediato al sospechoso a las corporaciones policiacas que acudieron al llamado de auxilio.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), donde la representación social abrió la carpeta de investigación correspondiente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte para resolver su situación jurídica.

JGH