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Campeche / Sucesos

Campeche llega a 59 suicidios en 2026 tras caso en Tenabo

Un hombre de 54 años fue encontrado sin vida por sus familiares en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Tenabo; Campeche acumularía 59 casos en 2026.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Un hombre de 54 años fue encontrado sin vida en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Tenabo.
Un hombre de 54 años fue encontrado sin vida en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Tenabo. / Por Esto!

Un hombre de 54 años de edad, identificado con las iniciales F.H.H., fue localizado sin vida en la comunidad de Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Tenabo, tras tomar la decisión de acabar con su existencia. Con este caso, la cifra de muertes autoimpuestas en la entidad asciende a 59 en lo que va del año 2026.

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Los hechos se registraron durante el transcurso del martes, cuando familiares del quincuagenario lo descubrieron suspendido de la rama de un árbol dentro de un predio de la localidad. Fue su propio hijo quien realizó el hallazgo e intentó auxiliarlo de inmediato para intentar salvarle la vida.

Pese a las maniobras de rescate aplicadas por los parientes al bajarlo del sitio, el masculino ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso inmediato a las corporaciones de emergencia y seguridad del municipio de Tenabo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para acordonar la zona y resguardar la escena. Posteriormente, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), cuyo personal realizó las diligencias periciales pertinentes y el levantamiento del cuerpo para el traslado al Servicio Médico Forense.

JGH

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