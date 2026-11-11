Aseguran más de 10 millones de cigarros apócrifos en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

El Gabinete de Seguridad federal informó sobre el aseguramiento de más de 10 millones de cigarros apócrifos en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como resultado de un operativo conjunto para combatir el comercio ilegal de mercancías en México.

A través de su cuenta oficial de X, las autoridades detallaron que los productos fueron localizados en 888 cajas de cartón almacenadas dentro de un contenedor, durante las acciones de vigilancia y revisión aduanera.

¿Cómo fue el aseguramiento de 10 millones de cigarros en Michoacán?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el operativo fue realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las instituciones federales identificaron un cargamento con más de 10 millones de cigarros presuntamente falsificados, distribuidos en 888 cajas dentro de un contenedor que se encontraba en el recinto aduanero.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la procedencia de la mercancía, su valor comercial ni si el aseguramiento derivó en personas detenidas.

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¿Qué acciones realizan las autoridades contra el contrabando en México?

El Gabinete de Seguridad señaló que continuará con las operaciones coordinadas para reforzar la vigilancia en los principales puntos de entrada de mercancías al territorio nacional.

El objetivo de estas acciones es combatir el comercio ilícito y garantizar que las operaciones de importación cumplan con la legislación mexicana.

En la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico, aseguró más de 10 millones de cigarros apócrifos, distribuidos en 888 cajas de cartón dentro de un contenedor. Seguimos trabajando en coordinación para fortalecer la vigilancia en los puntos de entrada al país, combatir el comercio ilícito y proteger la legalidad de las operaciones de comercio exterior. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 11, 2026

La Aduana de Lázaro Cárdenas ha sido escenario de otros aseguramientos recientes de mercancía presuntamente falsificada, como parte de los operativos federales contra el contrabando.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la coordinación entre las instituciones de seguridad y aduanas para detectar cargamentos irregulares y evitar su ingreso al mercado nacional.

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