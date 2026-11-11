¿Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se casaron?, estos son los motivos que causaron los rumores

Los rumores han vuelto a rodear a la conductora Andrea Legarreta y a su pareja, Luis Carlos Origel, quienes aparecieron en una alfombra roja juntos, donde causaron muchas especulaciones sobre su boda.

La conductora estuvo en el estreno de la película ‘Atrápelo quien pueda’, la cual es protagonizada por Natalia Téllez y Jaime Camil. Sin embargo, no llegó sola, pues esta iba de la mano de su pareja sentimental.

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¿Andrea Legarreta se casó con Luis Carlos Origel?

En un encuentro con los medios de comunicación, la pareja confirmó que hace poco hicieron un viaje a Europa, justo al lugar en donde van a estudiar la hija menor de Andrea Legarreta, Nina Rubín.

“Estuvimos en Londres, en Inglaterra, porque fuimos a que Nina se quedara allá estudiando. Y fue muy bonito. También tuvimos nuestros tiempos juntos. Así es, un viaje muy especial y con el gusto y el placer de siempre acompañarla”

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Las preguntas por parte de los reporteros siguieron, entre ellas si iban a pasar la temporada de fiestas juntos o si van a cerrar el 2026 con una boda. Sin embargo, la respuesta de Andrea Legarreta dejó a más de una persona sin palabras.

“Sí, bueno, ya nos casamos en secreto”

Ya hablando de forma seria, la conductora comentó que los dos están trabajando en vivo, por lo que es complicado, pero que se van a dar unos días y los fines de semana son cuando hacen sus cosas juntos, entre ellas sus ‘minivacaciones’.

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