Detienen en EU a exfuncionario de Sonora acusado de desviar 65 millones de pesos; tenía ficha roja

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de Juan Alán “N”, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), acusado de presunto peculado por más de 65 millones de pesos y enriquecimiento ilícito por otros 120 millones.

El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó este miércoles 11 de noviembre que el hombre, de 30 años, fue capturado un día antes en Los Ángeles, California, mediante la colaboración con autoridades estadounidenses.

¿De qué acusan al exfuncionario de Sonora detenido en Estados Unidos?

De acuerdo con las investigaciones, Juan Alán “N” presuntamente realizó 234 transferencias electrónicas por 65 millones 626 mil 697 pesos, entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, cuando trabajaba como auxiliar administrativo del CECOP.

También enfrenta una segunda investigación por presunto enriquecimiento ilícito por aproximadamente 120 millones de pesos.

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La Fiscalía detalló que el exservidor público contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes y una ficha roja de búsqueda internacional.

¿Cómo fue detenido Juan Alán “N” en Los Ángeles?

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) identificó que el exfuncionario podría encontrarse con familiares en Los Ángeles, por lo que compartió información con Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

Los agentes estadounidenses lograron detenerlo cuando se dirigía a su trabajo, relacionado con la remodelación de departamentos para personal retirado.

Actualmente, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses, mientras la Fiscalía de Sonora realiza los trámites para conseguir su entrega a México.

Hasta el momento no existe una fecha definida para su traslado, debido a que depende de los procedimientos legales en Estados Unidos.

Fiscalía de Sonora en colaboración con autoridades de Estados Unidos de América logra captura en California de exfuncionario de CECOP buscado por peculado y enriquecimiento ilícito CONSULTA LA INFORMACIÓN COMPLETA EN: https://t.co/zY18edbgCm https://t.co/LMp4Eb4NVW — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 11, 2026

¿Qué pasó con la esposa del exfuncionario de Sonora?

La Fiscalía informó que Andrea Fernanda “N”, esposa del detenido, también está relacionada con las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

La mujer fue detenida en septiembre de 2025, posteriormente vinculada a proceso y permanece recluida en un centro penitenciario de Sonora.

Ambos enfrentan procedimientos judiciales por los hechos que les atribuyen las autoridades, sin que ello implique una sentencia condenatoria.

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