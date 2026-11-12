Destacan liderazgo femenino y retos tecnológicos en foro de contadoras en Ciudad del Carmen

Con la participación de cuatro mujeres profesionistas y bajo la moderación de la doctora Alma Delia Sánchez Rivero, se llevó a cabo el foro “Contadoras 360°: Cuatro voces de mujeres que cuentan, una profesión: experiencia, liderazgo y futuro”, como parte de las actividades de la XXXIV Semana de la Contaduría 2026, organizada por el Colegio de Contadores Públicos, A.C.

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Alma Sánchez Rivero estuvo al frente de este espacio de diálogo, cuya dinámica permitió abordar las experiencias, los desafíos y las aportaciones de las mujeres en distintos ámbitos de la contaduría pública. A través de seis bloques temáticos, condujo la participación de las invitadas y el intercambio de perspectivas sobre el desarrollo profesional, el liderazgo y las transformaciones que enfrenta el sector.

El foro reunió a la contadora pública María de los Ángeles Evia Rodríguez, en representación del área de auditoría; a la maestra y contadora pública Carmela Montiel Cabrera, por el ámbito de la docencia; a la contadora pública certificada Marycruz Nájera Ríos, en el ejercicio profesional independiente, y a la contadora pública y licenciada en derecho Marlin Karina Garrido Balam.

Durante el encuentro, las participantes compartieron aspectos de sus trayectorias profesionales, desde las razones que las llevaron a elegir sus respectivas áreas hasta los principales retos que enfrentaron para consolidarse en sus actividades. Sus experiencias permitieron mostrar las diferentes oportunidades y responsabilidades que existen dentro de la profesión contable.

Otro de los temas fue la evolución del papel de las mujeres en la auditoría, la docencia, el ejercicio independiente y la investigación. Las panelistas abordaron la importancia de fortalecer el pensamiento crítico, desarrollar capacidades de liderazgo, reconocer el valor del trabajo profesional y generar conocimiento para atender las necesidades actuales de la contaduría.

La conducción de Alma Sánchez Rivero también permitió abrir la discusión sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a puestos directivos, obtener reconocimiento en sus espacios laborales, equilibrar las responsabilidades personales y profesionales, así como continuar con su preparación académica y participar en proyectos de investigación.

La transformación tecnológica ocupó otro apartado de la jornada, con reflexiones sobre los efectos de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización en el ejercicio contable. Las participantes abordaron las habilidades que deberán fortalecer las nuevas generaciones para responder a los cambios en la profesión y mantener la importancia del criterio y la responsabilidad profesional.

Uno de los momentos contemplados en el programa fue el intercambio con el público, durante el cual se plantearon preguntas relacionadas con la igualdad de oportunidades, la formación de nuevas profesionistas, el liderazgo femenino y las capacidades indispensables para desenvolverse en el ámbito laboral. La moderadora dirigió las intervenciones hacia las panelistas, de acuerdo con los temas abordados.

JGH