Choque entre camioneta y auto bloquea la avenida Camarón en Ciudad del Carmen

Un percance vial entre una camioneta particular y un automóvil generó movilización y complicaciones a la circulación sobre la avenida Camarón, en el cruce con la calle 60 de la colonia Morelos, en Ciudad del Carmen, luego de que ambas unidades protagonizaran una colisión que dejó daños materiales y obligó a los conductores a detener su marcha en plena vialidad.

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De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió cuando la conductora de una camioneta Mazda, color gris, intentó atravesar la avenida Camarón sin tomar las debidas precauciones. Al realizar esta maniobra, presuntamente se incorporó de manera intempestiva y terminó impactándose contra el costado izquierdo de un automóvil Dodge Attitude, también color gris, cuyo conductor avanzaba sobre dicha arteria con preferencia de paso.

La fuerza del impacto provocó daños materiales en ambas unidades, que quedaron detenidas prácticamente a la altura del camellón central, ocupando parte de los espacios de circulación en ambos sentidos de la avenida. Esta situación ocasionó complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector, quienes tuvieron que disminuir la velocidad y buscar espacios para continuar su recorrido.

Ante lo sucedido y al no reportarse personas lesionadas, los conductores involucrados solicitaron la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras para atender los daños ocasionados y buscar una solución mediante sus representantes.

Minutos después, personal de las aseguradoras arribó al lugar y realizó la evaluación de las afectaciones en ambos vehículos, además de dialogar con los involucrados para establecer un acuerdo sobre la reparación de los daños y evitar que el conflicto pasara a mayores.

Finalmente, ambas partes llegaron a un arreglo de pago a través de sus seguros, por lo que procedieron a retirar las unidades del punto de colisión y liberar la avenida Camarón. De esta manera, se evitó la intervención de los peritos de Tránsito Municipal y la circulación volvió a la normalidad en este sector de la colonia Morelos.

JGH