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Campeche / Sucesos

Detienen a sujeto tras ser sorprendido dentro de una camioneta en Ciudad del Carmen

Elementos policiales detuvieron a un sujeto en la colonia Benito Juárez de Ciudad del Carmen, luego de sorprenderlo al interior de una camioneta cuando intentaba cometer un robo.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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Un hombre fue detenido en Ciudad del Carmen por su presunta responsabilidad en un intento de robo.
Un hombre fue detenido en Ciudad del Carmen por su presunta responsabilidad en un intento de robo. / Especial

Un hombre fue detenido por elementos policiales en la colonia Benito Juárez de Ciudad del Carmen, luego de ser sorprendido presuntamente dentro de una camioneta mientras intentaba cometer un robo.

La Fiscalía General del Estado de Campeche activó este jueves dos fichas oficiales de búsqueda.

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La intervención ocurrió tras el despliegue de agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quienes lograron interceptar y asegurar al sospechoso en el lugar antes de que consiguiera escapar o consumar el atraco.

Posteriormente, el individuo fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia ministerial que quedó a cargo de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica en las próximas horas.

Autoridades estatales destacaron que este aseguramiento deriva de la atención oportuna a los reportes ciudadanos y los recorridos preventivos que se mantienen activos en diversos sectores de la isla para inhibir el robo de vehículos y autopartes.

JGH

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