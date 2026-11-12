Iván de la Rioja es acusado de acoso sexual; razón de la separación de ‘Daniel, Me Estás Matando’

El músico y productor Iván de la Rioja, exintegrante del proyecto ‘Daniel, Me Estás Matando’, enfrenta señalamientos públicos por presunto acoso y abuso sexual difundidos en redes sociales. Estas acusaciones serían la razón por la que el dúo se habría separado, esto de acuerdo a lo dicho por Daniel Zepeda.

Las acusaciones en contra de Iván comenzaron a circular este miércoles 11 de noviembre por medio de una cuenta en redes sociales que fue creada específicamente para reunir todos los señalamientos en contra del músico. Hasta el momento van 7 testimonios de mujeres diferentes, una señalando que los hechos ocurrieron cuando era menor de edad.

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Testimonios de acoso sexual en contra de Iván de la Rioja

Los señalamientos comenzaron a circular a través de una cuenta de Instagram creada específicamente para recopilar y difundir relatos anónimos bajo el usuario @ivandelarioja.testimonioss. De acuerdo con los reportes los testimonios ubican los presuntos hechos entre 2019 y la actualidad.

Las denuncias incluyen narraciones escritas acompañadas de capturas de pantalla de conversaciones privadas. Entre los relatos difundidos destaca el testimonio de una joven que asegura haber tenido contacto con el músico cuando tenía 16 años y era menor de edad.

Daniel Zepeda decide separar la agrupación

Ante la difusión de los relatos, Daniel Zepeda publicó un comunicado en la cuenta oficial de Instagram de ‘Daniel, Me Estás Matando’ para deslindarse de las conductas señaladas y esclarecer el trasfondo de la separación del grupo, ocurrida meses atrás tras ocho años de trayectoria conjunta.

"Mi relación profesional y personal con Iván terminó hace tiempo por dinámicas que fueron insostenibles, pero que a su vez, yo no tenía conocimiento de estos casos hasta hace muy poco tiempo. Esa fue la razón por la que fue tan tajante e inesperado el rompimiento de este proyecto musical", expresó Zepeda en su pronunciamiento.

Hasta este momento, Iván de la Rioja no ha emitido ninguna declaración pública ni postura oficial respecto a los señalamientos en su contra, aunque sus publicaciones recientes en Instagram han recibido numerosos comentarios de rechazo por parte de diversos usuarios de redes.

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