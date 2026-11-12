Regidores de José María Morelos se preparan para competir por coordinación de Morena en el municipio

De los cuatro regidores del ayuntamiento qué buscan la coordinación Municipal de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) para la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, el primero que pide licencia para separarse del cargo es el empresario Luis Carrillo Góngora.

Y lo hizo la tarde de este lunes, aunque no dijo por cuánto tiempo se va del cargo, tampoco dio a conocer quién se queda en su lugar.

Los regidores de MORENA que buscan la coordinación municipal son: Jadla Pacheco Hernández, Geyli Sagrario Uh López y Jorge Alberto Tuz Poot. Luis Carrillo, también regidor, entra como externo a la competencia y sin partido.

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Hace poco más de dos años y medio compitió como candidato para la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México, pero al no ganar entró al cabildo como regidor por representación proporcional, a los pocos meses renunció al PVEM.

El mes pasado él se registró como aspirante en el proceso interno de MORENA para la coordinación municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional.

La información que se tiene hasta ahora de fuentes del partido guinda es que la definición de las coordinaciones municipales se puede dar este fin de mes o principios de diciembre. En el municipio son ocho los aspirantes a la coordinación municipal.