Automóvil de empresa refresquera queda en sentido contrario tras fuerte choque en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos provocó complicaciones a la circulación sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con la avenida Santa María de Guadalupe, en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000, en Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada Camioneta se sale de la carretera Escárcega-Champotón y termina consumida por el fuego

El percance dejó como saldo cuantiosos daños materiales, un automóvil atravesado y en sentido contrario a la circulación, así como una camioneta con severas afectaciones en la parte frontal. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la versión proporcionada por agentes policiacos que se encontraban en las inmediaciones y presenciaron el accidente, los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil Kia, color blanco, perteneciente a la empresa refresquera Cristal, presuntamente realizó una vuelta en U de manera temeraria para cambiar de dirección.

Sin embargo, al aproximarse al cruce de la avenida Santa María de Guadalupe, el automovilista habría continuado su marcha sin respetar la señalización del semáforo, presuntamente cruzando cuando la luz se encontraba en rojo.

Una camioneta Kia Seltos gris que avanzaba con luz verde impactó el costado derecho del auto. / Israel Lozano

Según los elementos policiacos, el conductor aparentemente no se percató de la presencia de la patrulla ni de la circulación de otras unidades que transitaban por la intersección.

Fue entonces cuando el automóvil recibió un fuerte impacto en el costado derecho por parte de una camioneta particular Kia Seltos, color gris, cuyo conductor avanzaba aparentemente con la luz verde del semáforo y en condiciones de preferencia de paso.

La colisión ocurrió prácticamente en medio del cruce, provocando que ambas unidades terminaran con daños materiales.

A consecuencia de la fuerza del golpe, el automóvil de la empresa refresquera giró hasta quedar orientado en sentido contrario a la circulación, mientras que la camioneta presentó daños en la parte delantera.

Ambas unidades presentaron cuantiosos daños materiales y afectaron momentáneamente el tráfico.

La posición en la que quedaron los vehículos llamó la atención de otros automovilistas y generó momentáneas complicaciones para quienes transitaban por esta importante intersección.

La unidad policiaca que presenció el accidente intervino de inmediato para abanderar el área y evitar que se registrara otro percance, además de mantener el orden vehicular mientras se solicitaba la presencia de los peritos de Tránsito Municipal y de los ajustadores de las compañías aseguradoras.

Noticia Destacada Detienen a sujeto tras ser sorprendido dentro de una camioneta en Ciudad del Carmen

Pese a lo aparatoso del encontronazo, ninguno de los conductores requirió atención médica, por lo que la situación se concentró en la evaluación de los daños y el deslinde de responsabilidades entre los involucrados.

Finalmente, después de dialogar y recibir la intervención de sus respectivas aseguradoras, ambos conductores lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, evitando que el accidente derivara en mayores complicaciones legales.

Las unidades fueron retiradas y colocadas a un costado de la vialidad, permitiendo que la circulación sobre la avenida Isla de Tris y el cruce con Santa María de Guadalupe recuperara su normalidad.

JGH