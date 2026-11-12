Detienen a hombre por presunta violencia familiar contra su pareja e hijo en Candelaria

Un hombre fue detenido por elementos policiales en la colonia Acalán, en el municipio de Candelaria, tras ser señalado como presunto responsable de actos de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental y de su hijo menor de edad.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, el aseguramiento se concretó luego de la intervención oportuna de los agentes preventivos que atendieron el auxilio en dicho sector de la cabecera municipal.

Tras ser interceptado y neutralizado, el individuo fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia ministerial que quedó a cargo de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica conforme a la ley.

Autoridades de seguridad pública reiteraron que mantienen operativos permanentes de vigilancia y respuesta inmediata ante cualquier reporte de auxilio que ponga en riesgo la integridad física o emocional de mujeres, niñas y niños en la entidad.

JGH