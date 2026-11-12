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Campeche / Sucesos

Detienen a hombre por presunta violencia familiar contra su pareja e hijo en Candelaria

Elementos policiales detuvieron a un hombre en la colonia Acalán del municipio de Candelaria, Campeche, señalado por presuntos actos de violencia familiar contra su pareja e hijo.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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Un hombre fue detenido en el municipio de Candelaria por el presunto delito de violencia familiar.
Un hombre fue detenido en el municipio de Candelaria por el presunto delito de violencia familiar. / Especial

Un hombre fue detenido por elementos policiales en la colonia Acalán, en el municipio de Candelaria, tras ser señalado como presunto responsable de actos de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental y de su hijo menor de edad.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, el aseguramiento se concretó luego de la intervención oportuna de los agentes preventivos que atendieron el auxilio en dicho sector de la cabecera municipal.

Tras ser interceptado y neutralizado, el individuo fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia ministerial que quedó a cargo de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica conforme a la ley.

Autoridades de seguridad pública reiteraron que mantienen operativos permanentes de vigilancia y respuesta inmediata ante cualquier reporte de auxilio que ponga en riesgo la integridad física o emocional de mujeres, niñas y niños en la entidad.

JGH

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