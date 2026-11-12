Camioneta se sale de la carretera Escárcega-Champotón y termina consumida por el fuego

Una camioneta de color blanco terminó fuera de la cinta asfáltica y fue consumida por el fuego luego de sufrir un fuerte accidente sobre la carretera federal Escárcega Champotón, cerca de la comunidad de Revolución.

Noticia Destacada Tractocamión arrolla a peregrinos en la carretera Mérida-Campeche; reportan tres lesionados

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad, que salió del camino y terminó a un costado de la carretera. Tras el impacto, la camioneta comenzó a incendiarse hasta quedar envuelta en llamas.

La emergencia generó movilización de los cuerpos de auxilio, por lo que paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias se trasladaron al lugar para brindar atención y verificar si había personas lesionadas.

De manera preliminar, trascendió que una persona habría resultado gravemente lesionada; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre su estado de salud ni sobre un posible traslado hospitalario.

Tampoco se han precisado las causas que provocaron el accidente, por lo que se espera que las autoridades correspondientes realicen las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el percance.

JGH