Rescatan más de 90 animales silvestres en Campeche; serpientes, cocodrilos y jabalís son capturados en zonas urbanas

En lo que va el año un promedio de 92 animales silvestres, en su mayoría serpientes, cocodrilos y hasta jabalís son capturados en zonas urbanas cada año, por bomberos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) así como de Protección Civil de los 13 municipios.

Y se calcula, que cada año se superan los más de cien aseguramientos casi 200 de especies de la fauna silvestre, lo que confirma señalado por los especialistas e investigadores biólogos de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), que el hombre ha sobre pasado la invasión y hasta la destrucción del hábitat natural, por ampliaciones de construcciones de zonas urbanas, de producción o cambio de uso de suelo para ampliar la actividad agrícola.

Por lo que en VIII Congreso Internacional sobre la Investigación y Conservación de Anfibios y Reptiles 2026, académicos han urgido a la ciudadanía y autoridades en general en crear programas de conservación animal para evitar que incremente el número de especies animales en extinción.

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Por ejemplo, autoridades de la SEPROCI en el año 2025 contabilizó 179 acciones de retiro y rescate de fauna silvestre en su mayoría serpientes, cocodrilos y puercoespines durante.

Al destacar que en la entidad se distribuyen 56 de las 58 especies de serpientes de la Península de Yucatán, de las cuales solo un reducido grupo es considerado letal y las demás inofensivas.

Sobre esta problemática Ánuar Dáger Granja, secretario de Protección Civil en el Estado coincidió con los investigadores de la UAC en que la ciudadanía se tiene que concientizar e informar sobre qué hacer ante la presencia de un animal silvestre, que lamentablemente muchas personas optan por exterminarlo.

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“Mi mensaje a la ciudadanía es que cuidemos a los animales sobre todo los silvestres que en época de calor, en busca de calor salen de sus madrigueras o refugios y se meten a nuestros hogares en zonas urbanas, como lo son serpientes, puercoespines, zarigüeyas, zorros entre otros que nos lo reporten al 911, para que personal especializado lo rescate y así poder liberarlo en zonas naturales como siempre se ha hecho”, manifestó el funcionario estatal.

Dáger Granja explicó que estas acciones las realizan en coordinación con instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (SEMABICCE), así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con coordinación con asociaciones civiles para brindar atención médica y especializada a especies capturadas en caso de que lo requieran.