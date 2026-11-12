Mujer denuncia a sujeto por exhibicionismo y lo detienen en Candelaria

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la colonia San Martín, en el municipio de Candelaria, Campeche, luego de ser señalado por una mujer de presuntamente mostrar sus partes íntimas en la vía pública.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la intervención policial ocurrió tras el señalamiento de la ciudadana, quien reportó la conducta del masculino ante las autoridades.

Tras los hechos, los agentes procedieron a la detención del sujeto, quien fue asegurado y trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE).

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La autoridad ministerial quedó a cargo de las investigaciones correspondientes y de determinar las posibles responsabilidades legales del detenido, conforme a los procedimientos establecidos.