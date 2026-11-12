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Campeche / Sucesos

Mujer denuncia a sujeto por exhibicionismo y lo detienen en Candelaria

El detenido quedó bajo investigación de la FGE de Campeche, luego de que una ciudadana lo señalara por presuntamente mostrar sus partes íntimas.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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Señalan a hombre por exhibir sus partes íntimas y termina detenido en Candelaria
Señalan a hombre por exhibir sus partes íntimas y termina detenido en Candelaria / Especial

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la colonia San Martín, en el municipio de Candelaria, Campeche, luego de ser señalado por una mujer de presuntamente mostrar sus partes íntimas en la vía pública.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la intervención policial ocurrió tras el señalamiento de la ciudadana, quien reportó la conducta del masculino ante las autoridades.

Tras los hechos, los agentes procedieron a la detención del sujeto, quien fue asegurado y trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE).

Elementos policiacos habrían interceptado el taxi en que intentó huir el responsable.

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La autoridad ministerial quedó a cargo de las investigaciones correspondientes y de determinar las posibles responsabilidades legales del detenido, conforme a los procedimientos establecidos.

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