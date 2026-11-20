Con una oferta de bebidas nacionales e internacionales, actividades culturales, gastronomía y encuentros empresariales, este viernes fue inaugurado el Festival Internacional Pirata y Ron Campeche, que reúne a casi 100 expositores y alrededor de 50 marcas de diferentes partes del país y del extranjero, con el propósito de impulsar la industria del ron y posicionar a la entidad como referente en la producción y promoción de esta bebida.

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¿Dónde se realiza el Festival Internacional Pirata y Ron en Campeche?

Las actividades comenzaron desde el mediodía en distintos puntos del Centro Histórico, entre ellos la Plaza de la República, Puerta de Mar, Puerta de Tierra, la calle 59 y el Ex Templo de San José, donde se instalaron escenarios y espacios para acercar a visitantes y campechanos a las tradiciones, sabores y productos relacionados con esta industria.

Durante la inauguración, se destacó que el encuentro representa una oportunidad para promover la riqueza cultural, gastronómica y productiva de Campeche, además de generar vínculos comerciales entre productores, empresarios y representantes de marcas nacionales e internacionales. La oferta incluye bebidas como ron, tequila y mezcal, así como experiencias para conocer los procesos, historias y características de cada producto.

¿Qué actividades ofrece el Festival Pirata y Ron?

Uno de los espacios principales es el Salón de Negocios, instalado en el Ex Templo de San José, donde se desarrollan conferencias, conversaciones de industria y encuentros comerciales. Entre los temas abordados figuran las estrategias para posicionar marcas, las decisiones de compra, la construcción de productos premium y las tendencias de consumo en México, con la participación de representantes empresariales y especialistas del sector.

El programa también contempla actividades como el concurso de mixología, en el que participan representantes de Campeche, Ciudad del Carmen, Mérida, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas y otras entidades, quienes muestran sus propuestas de coctelería en diferentes estaciones de preparación.

¿Qué artistas se presentan en el Festival Pirata y Ron?

Este viernes 20 de noviembre, el Festival Internacional Pirata y Ron ofrece presentaciones musicales en la Plaza de la República y la calle 59, / Especial

En cuanto a la oferta musical, los asistentes pueden disfrutar de presentaciones en dos escenarios. En la Plaza de la República participan agrupaciones como Kabuki Kai, La Multa, La Romanza Campeche, Tornado y Fussion Latina, mientras que en el escenario de la calle 59 se presentan DJ Pirata, DJ Jordan Alvarado, Madú, Tonika y DJ Gardo. Para el cierre de las actividades musicales de este viernes está programada la presentación de El Fresa y la Sentencia.

¿A qué hora será el concierto de Moenia en Campeche?

La programación continuará este sábado 21 de noviembre con la entrega de reconocimientos a los ganadores de la Copa del Ron & Spirits, a las 17:00 horas, en el Ex Templo de San José. Posteriormente, a las 20:30 horas, se realizará la clausura en el escenario alternativo de la Plaza de la República.

El sábado 21 de noviembre se presentará Moenia a las 21:00 horas en la Plaza de la República.

Uno de los espectáculos principales será el concierto de Moenia, programado para las 21:00 horas en el escenario principal, con el que concluirá la cartelera musical del festival.

¿Qué actividades habrá el domingo 22 de noviembre?

Para el domingo 22 de noviembre se contempla una agenda extendida con visitas a Casa Cannaviera y a la zona arqueológica de Edzná, además de una pool party en el Hotel Katuxlan.

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El Festival Internacional Pirata y Ron busca abrir nuevas oportunidades para los productores locales, fortalecer la colaboración entre los participantes de esta industria y contribuir a que Campeche gane reconocimiento como un destino con identidad, tradición y potencial económico.

JGH