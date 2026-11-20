El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su administración se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque expresó nuevamente su inconformidad con el superávit comercial que México mantiene frente a su país.

Durante declaraciones ofrecidas a periodistas en la Casa Blanca, Trump señaló que las conversaciones bilaterales avanzan, pero sostuvo que Washington buscará modificar la actual relación comercial.

“Nos estamos acercando a un acuerdo”, afirmó el mandatario al referirse a su reciente encuentro con la presidenta mexicana. La agencia AP también reportó este viernes que Trump anticipó posibles acuerdos con México y Canadá durante una conferencia en Washington.

Trump cuestiona superávit comercial de México

El mandatario estadounidense afirmó que México mantiene un “tremendo superávit” comercial con Estados Unidos y sostuvo que su gobierno no pretende permitir que esa diferencia continúe en los mismos términos.

Trump aseguró que planteó directamente el tema a Sheinbaum durante su reunión y lo presentó como uno de los principales puntos de la negociación económica bilateral.

La posición es consistente con la política comercial de su administración, que ha colocado la reducción de déficits comerciales y la búsqueda de mayor reciprocidad entre los objetivos centrales de su agenda económica.

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Seguridad y cárteles también forman parte de las conversaciones

Trump agregó que los dos gobiernos mantienen conversaciones sobre seguridad y combate al crimen organizado.

En sus declaraciones sostuvo que “los cárteles están dirigiendo México”, una afirmación del presidente estadounidense que no acompañó con evidencia adicional durante ese mensaje y que debe entenderse como su valoración política.

El mandatario señaló que Washington trabaja con la administración de Sheinbaum en acciones relacionadas con los cárteles y la seguridad fronteriza.

La Casa Blanca ha colocado el combate al narcotráfico, el flujo de fentanilo y la cooperación con México entre las prioridades de su política de seguridad regional.

Trump on the President of Mexico: I said, Claudia, we can't have you have a surplus. We're not gonna let that happen. So we're working with her, and we're working with her and the cartels because the cartels are running Mexico.I told her that. And we can't let the cartels run Mexico. — Viory Video (@vioryvideo) November 20, 2026

México y Estados Unidos mantienen negociaciones bilaterales

Las declaraciones se producen después de los contactos recientes entre Trump y Sheinbaum y en un contexto de revisión de la relación económica entre ambos países.

Los temas comerciales, la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado permanecen como parte de la agenda bilateral mientras ambos gobiernos buscan alcanzar nuevos entendimientos.

Hasta ahora, Trump habló de avances hacia un acuerdo, pero no precisó plazos, condiciones específicas ni los términos que podrían modificar la relación comercial entre México y Estados Unidos.

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