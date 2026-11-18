El concierto de Moenia en la Plaza de la República provocará cierres temporales de calles en el Centro Histórico de San Francisco de Campeche este sábado 21 de noviembre, como parte de las actividades del Festival Internacional del Pirata y Ron.

Noticia Destacada Moenia cambia de horario en Campeche: ¿a qué hora será su concierto este 21 de noviembre?

De acuerdo con el aviso difundido por los organizadores, las restricciones viales comenzarán a partir de las 16:00 horas, debido a la presentación del grupo, programada para las 21:00 horas en el escenario principal.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar las vialidades que permanecerán cerradas durante el evento.

¿Qué calles cerrarán por el concierto de Moenia en Campeche?

Los cierres se aplicarán en los siguientes puntos del primer cuadro de la ciudad:

Inmediaciones de la calle 8 con calle 63 .

. Calle 10 con calle 61.

Avenida 16 de Septiembre , en ambos carriles, entre las calles 61 y 53.

, en ambos carriles, entre las calles 61 y 53. Calle 57 con avenida Adolfo Ruiz Cortínez.

Las restricciones comenzarán el sábado 21 de noviembre a las 16:00 horas y se mantendrán durante el desarrollo del concierto.

¿Por dónde podrán ingresar los asistentes?

El mapa de circulación difundido por los organizadores señala dos puntos de acceso autorizados hacia la zona del escenario principal, ubicado en la Plaza de la República.

Por ello, quienes tengan previsto asistir deberán identificar las entradas habilitadas y atender las indicaciones del personal encargado de la seguridad y movilidad durante el evento.

¿Qué objetos estarán prohibidos durante el concierto?

Además de los cierres viales, los organizadores dieron a conocer una lista de artículos con los que no se permitirá el acceso al concierto de Moenia.

Entre los objetos prohibidos se encuentran:

Armas de fuego.

Cinturones con hebillas grandes.

Láseres o apuntadores.

Aerosoles y encendedores.

Pirotecnia.

Lapiceros.

Bebidas alcohólicas.

Cascos.

Tenedores y cuchillos de metal.

Estupefacientes.

Herramientas.

Sombrillas y bocinas.

Lámparas y alimentos.

Maquillaje y espejos.

La presentación de Moenia está programada para las 21:00 horas de este sábado 21 de noviembre en la Plaza de la República, como parte de la cartelera del Festival Internacional del Pirata y Ron.

JGH