Un gran jurado federal en Del Río, Texas, presentó una acusación de 14 cargos contra 21 personas señaladas como presuntos integrantes o colaboradores de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), entre ellas los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, identificados por autoridades estadounidenses como dirigentes del grupo.

El fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, informó que los cargos incluyen conspiración bajo la Ley RICO, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas con resultado de muerte, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera. Estados Unidos designó a La Nueva Familia Michoacana como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025.

Acusan a “El Pez” y “El Fresa” de encabezar red criminal

De acuerdo con la acusación, los hermanos Hurtado Olascoaga y otros señalados habrían participado desde enero de 2006 en actividades de delincuencia organizada relacionadas con tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y traslado ilegal de personas.

La Fiscalía sostiene que la organización conspiró para introducir y distribuir miles de kilogramos de cocaína, heroína y metanfetamina en territorio estadounidense.

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También se atribuye a algunos de los acusados la compra y traslado clandestino de armas desde Estados Unidos hacia México, entre ellas rifles calibre .50, armas calibre 7.62 y 5.56, además de pistolas, municiones y cargadores de alta capacidad.

Caso incluye muerte de migrantes

Parte de la acusación está relacionada con un episodio ocurrido el 15 de marzo de 2021, cuando integrantes de la presunta red habrían participado en el traslado ilegal de personas que terminó con víctimas mortales.

Uno de los cargos señala específicamente a 10 acusados por transporte ilegal de migrantes con resultado de muerte y refiere el fallecimiento de una persona menor de edad.

HOMELAND SECURITY TASK FORCE INVESTIGATION LEADS TO 21-DEFENDANT CARTEL INDICTMENT @HSISanAntonio and our law enforcement partners announced the indictment of 21 alleged members and associates of the La Nueva Familia Michoacana Cartel, a designated foreign terrorist organization. The 14-count indictment includes charges related to racketeering, narcotics and firearms trafficking, alien smuggling resulting in the death of a child, money laundering, and providing material support to a foreign terrorist organization. Through the @HSTaskForce, HSI and our law enforcement partners are targeting every facet of cartel operations to dismantle these criminal networks and protect American lives. — Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) November 20, 2026

Cinco detenidos y 16 permanecen prófugos

Las autoridades estadounidenses informaron que cinco de los 21 acusados se encuentran bajo custodia federal.

Los otros 16 permanecen prófugos y se presume que están en México, entre ellos “El Pez” y “El Fresa”.

En caso de ser declarados culpables, las penas podrían ir desde 10 años hasta cadena perpetua, además de multas millonarias, dependiendo de los cargos individuales. La propia Fiscalía recordó que una acusación formal no equivale a una condena y que todos los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista sentencia.

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