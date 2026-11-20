Habitantes de al menos 13 fraccionamientos de Kanasín acudieron a las oficinas de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), ubicadas cerca del parque La Plancha, para exigir un aumento en el número de unidades de transporte público, debido a que las ocho combis que actualmente operan son insuficientes para atender la demanda.

Neysi Soberanis, vecina del fraccionamiento Los Héroes y usuaria de la ruta Conalep, señaló que la falta de unidades afecta principalmente a estudiantes y trabajadores. Como ejemplo, relató que su hijo tuvo que esperar una hora para trasladarse a la escuela y finalmente pagar 55 pesos por un taxi, gasto que representa una carga para la economía familiar.

También denunció que las combis no cumplen con los horarios establecidos, pues deberían comenzar a circular a las cinco de la mañana, pero habitualmente lo hacen entre las seis y las seis y media. Esta situación obliga a los pasajeros a caminar para buscar otras alternativas de traslado. A ello se suman las malas condiciones de las calles, con baches y tramos inundados que dificultan la circulación y provocan desperfectos en las unidades.

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Leticia Castañeda indicó que entre las zonas más afectadas se encuentran Puerta del Sol, San Camilo, Melchor Ocampo, Puerta Esmeralda, Reyes, Arecas y Paraíso. En estos sectores, los estudiantes del Conalep deben esperar hasta dos horas para regresar a sus hogares.

Los usuarios cuestionaron que solamente haya ocho combis, cada una con capacidad para 16 pasajeros, para cubrir las necesidades de más de 13 fraccionamientos.

Entre sus demandas, los habitantes solicitaron que se incorporen unidades del sistema Va y Ven, en lugar de las combis que sustituyeron el servicio de la empresa Pioneros, cuya concesión fue retirada por las condiciones de sus vehículos y las constantes averías.

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Por su parte, José Muñoz informó que, tras una reunión con directivos de la ATY, se acordó supervisar durante una semana el funcionamiento de la ruta y el cumplimiento de los horarios.

Como parte de los acuerdos, las unidades saldrán de Puerta del Sol y continuarán por el circuito de la ruta 63, que incluye Puerta Esmeralda y Campiñas. Después del periodo de supervisión se determinará si es necesario incorporar más combis y si resulta viable utilizar autobuses, aunque las malas condiciones del pavimento representan un obstáculo. Sin embargo, los manifestantes se retiraron poco después de las 10:30 horas, inconformes por la falta de una solución inmediata.