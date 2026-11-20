Cozumel se prepara para celebrar los 18 años del IRONMAN con la participación estimada de entre 2 mil y 2 mil 100 atletas provenientes de aproximadamente 85 países, además de la llegada de unos 10 mil visitantes.

El evento representa uno de los principales encuentros deportivos internacionales de la isla y una oportunidad para generar actividad económica durante varios días.

Mauricio Zavala, director de IRONMAN México, señaló que la presencia de competidores internacionales permite mantener a Cozumel dentro del circuito mundial de triatlón de larga distancia. La organización trabaja en aspectos de logística, seguridad, limpieza y servicios para atender a los deportistas y sus acompañantes.

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La expectativa económica también alcanza a diferentes sectores turísticos. José Elías Farah Ceh, director de Turismo y Desarrollo Económico, estimó que la competencia generará una derrama superior a los 100 millones de pesos, distribuida entre hoteles, restaurantes, transportistas, servicios médicos, fisioterapeutas y establecimientos comerciales.

En materia de hospedaje, el sector hotelero espera alcanzar una ocupación similar al 86 por ciento registrado durante la semana del IRONMAN 2025. La llegada de competidores y acompañantes representa una oportunidad para mejorar la actividad de los establecimientos durante noviembre.

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El movimiento también podría beneficiar a los pequeños negocios. Alfredo Cárdenas, comerciante del primer cuadro de la ciudad, consideró que la llegada de grupos internacionales favorece el consumo en restaurantes, tiendas y establecimientos de servicios. Señaló que la expectativa es que los visitantes recorran diferentes zonas de la isla y no concentren sus gastos únicamente en los hoteles.

Por su parte, Laura Torres, prestadora de servicios turísticos, destacó que estos encuentros deportivos generan oportunidades de trabajo para transportistas, restaurantes y proveedores de actividades recreativas. Entre los participantes de esta edición destaca el austriaco Michael Weiss, quien realizará en Cozumel su última competencia de la franquicia IRONMAN, mientras que también competirán 14 atletas cozumeleños.