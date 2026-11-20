Quedan pocos días para visitar la galería digital “Yo soy Frida Kahlo”, una experiencia inmersiva que permite acercarse a la vida y obra de una de las artistas mexicanas más reconocidas en el mundo. La exposición concluirá este domingo 22 de noviembre en la Biblioteca Campeche.

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El espacio ofrece un recorrido visual por el universo artístico de Frida Kahlo, con imágenes de sus pinturas y elementos relacionados con su trayectoria, para que los visitantes conozcan más sobre su legado y las obras que la convirtieron en una figura reconocida internacionalmente.

Autoridades y promotores culturales exhortan a la ciudadanía a acudir antes del cierre definitivo del domingo 22 de noviembre.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, la galería puede visitarse de jueves a domingo, de 10:00 a 17:45 horas. El acceso es gratuito, por lo que representa una alternativa para quienes buscan una actividad cultural durante este último fin de semana.

La exposición se encuentra en la Biblioteca Campeche, ubicada sobre la calle 8, frente al Parque Principal, en el Centro Histórico de San Francisco de Campeche.

La invitación es aprovechar estos últimos días para recorrer la muestra, conocer más sobre la pintora mexicana y disfrutar de esta experiencia artística en compañía de familiares o amigos.

JGH