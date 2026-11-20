El Tribunal Electoral del Estado (TEEC) revocó por unanimidad un acuerdo mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEEC) desechó una queja promovida por el partido Movimiento Ciudadano (MC), al determinar que dicha instancia carecía de competencia para tomar esa decisión, pues correspondía al Consejo General analizar y resolver el procedimiento.

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Durante la décima octava sesión pública, el pleno aprobó el proyecto de resolución del expediente TEC/RAP/51/2026, promovido por Gilbert Alexander Gamboa Balam, representante propietario del partido naranja ante el Consejo General del IEEC, contra el acuerdo JGE/A/178/2026, aprobado el pasado 21 de octubre.

La controversia derivó del desechamiento de la queja identificada con el expediente IEC/Q/POST/042/2026. Al analizar el recurso, el órgano jurisdiccional advirtió, incluso de oficio, que la Junta General Ejecutiva actuó fuera de sus atribuciones, debido a que el asunto correspondía a un Procedimiento Ordinario Sancionador.

El proyecto, presentado por la magistrada María Eugenia Villa Torres, estableció que la Junta General Ejecutiva debió someter la propuesta de resolución a consideración del Consejo General del IEEC, en lugar de desechar directamente la denuncia.

Por ello, las tres magistraturas presentes, Ingrid René Pérez Campos, María Eugenia Villa Torres y David Antonio Hernández Flores, aprobaron por unanimidad revocar el acuerdo impugnado, para que se proceda conforme a los efectos establecidos en la consideración octava de la sentencia.

Como parte de la resolución, el TEEC también ordenó remitir copias certificadas de la sentencia a la Sala Regional Xalapa de la III Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de instruir las notificaciones correspondientes.

Con esta determinación, el Tribunal Electoral dejó sin efectos el desechamiento realizado por la Junta General Ejecutiva, al establecer que no era la instancia facultada para resolver sobre la queja mediante el procedimiento aplicado.

JGH