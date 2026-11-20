Un aparatoso accidente entre dos unidades de transporte de carga estuvo a punto de terminar en tragedia la tarde de este viernes, luego de que dos pipas protagonizaran un fuerte choque sobre la carretera Carmen–Puerto Real, en el tramo Isla Aguada–Ciudad del Carmen, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la circulación completamente bloqueada durante casi una hora.

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El percance ocurrió a la altura del kilómetro 37, metros después de descender del puente de Isla Aguada, cuando el operador de una pipa marca FAW, de 550 caballos de fuerza, perteneciente a la empresa Suministros Automotrices Vazter, circulaba con dirección hacia Ciudad del Carmen y, al llegar a una curva, presuntamente perdió el control de la pesada unidad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 37, después del puente de Isla Aguada. / Israel Lozano

Tras esta maniobra, el vehículo terminó impactándose contra el costado izquierdo de otra pipa marca International, de color blanco, perteneciente a la compañía TPS Transportes Promotores, la cual transitaba en sentido contrario, con dirección hacia Isla Aguada. La fuerza del encontronazo ocasionó importantes daños en ambas unidades, aunque afortunadamente ninguno de los operadores resultó lesionado.

Debido a la posición en la que quedaron los vehículos, ambos carriles de circulación se vieron afectados, provocando el cierre temporal de esta vía federal durante aproximadamente una hora. Fue necesaria la intervención de elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes, inspeccionar las unidades y verificar que no existieran riesgos para proceder a retirarlas y liberar la circulación.

El percance dejó daños materiales, pero ninguno de los operadores resultó lesionado. / Israel Lozano

Finalmente, después de las revisiones y el peritaje, las unidades fueron orilladas para restablecer el tránsito vehicular, mientras que los involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus respectivas compañías aseguradoras para cubrir los daños ocasionados. Posteriormente, se solicitó el apoyo de grúas para retirar ambas pipas y trasladarlas, dando por concluido el incidente sin consecuencias humanas que lamentar.

JGH