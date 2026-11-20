La presentación de Moenia en Campeche está cada vez más cerca y quienes planean asistir este sábado 21 de noviembre deberán tomar precauciones para llegar a tiempo a la Plaza de la República, donde se realizará el concierto como parte del Festival Internacional Pirata y Ron.

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El espectáculo está programado para las 21:00 horas, con entrada gratuita. Sin embargo, la movilidad en el primer cuadro de la ciudad tendrá modificaciones desde varias horas antes, por lo que se recomienda anticipar el traslado y considerar que habrá restricciones para circular cerca del escenario.

¿A qué hora empieza el concierto de Moenia en Campeche?

El grupo se presentará este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas en el escenario principal de la Plaza de la República, en el Centro Histórico de San Francisco de Campeche.

La presentación forma parte de la cartelera del Festival Internacional Pirata y Ron. El acceso será gratuito y estará dirigido al público general.

¿Qué calles estarán cerradas por el concierto?

De acuerdo con el aviso difundido por los organizadores, los cierres viales relacionados con el concierto comenzarán a las 16:00 horas del sábado y se mantendrán durante el desarrollo del espectáculo.

Los puntos donde se aplicarán restricciones son:

Calle 8 con calle 63.

Calle 10 con calle 61.

Avenida 16 de Septiembre, en ambos carriles, entre las calles 61 y 53.

Calle 57 con avenida Adolfo Ruiz Cortínez.

A estas restricciones se suman los cierres establecidos por el Festival Internacional Pirata y Ron. La calle 59, entre las calles 18 y 16, así como la calle 61, en la zona del Palacio, permanecerán cerradas hasta el lunes 23 de noviembre a las 20:00 horas.

Habrá restricciones en calles como la 8, 10, 57, 61 y avenida 16 de Septiembre.

También estará restringida la circulación sobre la calle 8, entre las calles 57 y 6, desde el viernes 20 de noviembre a las 7:00 horas y hasta el lunes 23 a las 20:00 horas.

¿Por dónde podrán ingresar los asistentes?

El mapa de circulación difundido por los organizadores contempla dos puntos de acceso autorizados hacia la zona del escenario principal de la Plaza de la República.

Por ello, se recomienda identificar las entradas habilitadas antes de llegar y seguir las indicaciones del personal de seguridad y movilidad. No se debe asumir que todos los accesos habituales al Centro Histórico estarán disponibles durante el evento.

¿Dónde estacionarse para el concierto de Moenia?

Hasta el momento, la información publicada sobre el operativo no identifica un estacionamiento oficial exclusivo para los asistentes ni confirma espacios reservados alrededor de la Plaza de la República.

Por esta razón, quienes acudan en automóvil deberán prever dónde dejar su vehículo fuera del perímetro de cierres, respetar los señalamientos y evitar estacionarse en zonas restringidas o que puedan obstaculizar el paso de unidades de emergencia.

Una alternativa es considerar llegar con anticipación y valorar el traslado a pie desde zonas permitidas fuera del área de restricciones. También se recomienda organizar viajes compartidos o utilizar transporte público, tomando en cuenta las modificaciones viales.

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¿Qué rutas alternas se pueden tomar?

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana recomendó anticipar los traslados, utilizar vías alternas y respetar las indicaciones de los elementos de Vialidad que estarán en la zona.

Sin embargo, no se ha difundido una relación detallada de rutas alternas exclusivas para el concierto. Por ello, lo más conveniente es evitar dirigirse directamente al perímetro de la Plaza de la República y consultar las indicaciones viales en tiempo real antes de salir.

Quienes necesiten atravesar el Centro Histórico deberán tomar en cuenta tanto los cierres del concierto como los establecidos por el festival, pues algunas restricciones permanecerán durante todo el fin de semana.

¿Qué objetos no estarán permitidos en el concierto?

Los organizadores también dieron a conocer una lista de artículos que no podrán ingresar al área del espectáculo. Entre ellos se encuentran:

Armas de fuego y pirotecnia.

Cinturones con hebillas grandes.

Láseres o apuntadores.

Aerosoles y encendedores.

Bebidas alcohólicas.

Cascos.

Tenedores y cuchillos de metal.

Estupefacientes y herramientas.

Sombrillas y bocinas.

Lámparas y alimentos.

Maquillaje, espejos y lapiceros.

Para evitar contratiempos durante la revisión, se recomienda acudir únicamente con los objetos indispensables y atender las indicaciones del personal de seguridad.

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Lo que debes saber antes de ir a ver a Moenia

El concierto será este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas en la Plaza de la República, con entrada libre. Los cierres viales comenzarán desde las 16:00 horas y habrá dos accesos autorizados hacia el escenario principal.

No se ha confirmado un estacionamiento oficial ni una lista específica de rutas alternas para el espectáculo, por lo que se recomienda llegar con anticipación, evitar el perímetro restringido y seguir las indicaciones de las autoridades.

JGH