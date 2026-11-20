Un aparatoso accidente de tránsito entre dos camionetas se registró durante este día en las inmediaciones de la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad del Carmen, donde una colisión dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una mujer lesionada, además de provocar la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

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Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la avenida Isla de Tris por calle José María Morelos y Pavón, frente a una conocida plaza comercial de la zona. De acuerdo con la versión de testigos, una camioneta Jeep Grand Cherokee color blanco circulaba sobre la avenida Isla de Tris en dirección a los semáforos de Walmart, presuntamente con preferencia de paso.

Sin embargo, al llegar al retorno para incorporarse a la calle José María Morelos y Pavón, el conductor de una camioneta Renault Duster color rojo intentó realizar una maniobra de retorno, presuntamente sin tomar las debidas precauciones, lo que ocasionó un corte de circulación.

Las unidades involucradas fueron una Jeep Grand Cherokee blanca y una Renault Duster roja.

La conductora de la Grand Cherokee no logró detener su marcha e impactó con la parte frontal contra el costado delantero derecho de la unidad Renault.

Tras el fuerte choque, la camioneta Grand Cherokee terminó proyectada hacia la banqueta de una conocida farmacia, mientras que la Renault Duster se desplazó hasta quedar sobre el camellón central. Ambas unidades presentaron importantes daños en sus carrocerías, evidenciando la fuerza del impacto.

A consecuencia de la colisión, la conductora de la camioneta blanca sufrió una lesión en el antebrazo izquierdo, presuntamente ocasionada al activarse las bolsas de aire.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, tras valorarla, determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital, por lo que permaneció en el lugar.

Finalmente, las dos camionetas fueron retiradas y enviadas al depósito vehicular correspondiente, mientras que el caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

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Esto debido a que el conductor señalado como presunto responsable no contaba con una póliza de seguro vehicular vigente, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades y establecer las condiciones para que ambos involucrados puedan llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.

JGH