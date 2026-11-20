Algunos moradores de la colonia Tierra y Libertad, al sur de la cabecera de Champotón, externaron su preocupación ante el incremento en la presencia de mosquitos que, aseguran, ha sido provocado por la acumulación de agua en una poza situada en plena zona.

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Tras un recorrido por el lugar, comentaron que se trata prácticamente de un terreno o poza de varios metros de profundidad que, en temporada de lluvias, permanece repleta de agua pluvial, convirtiéndose en un espacio propicio para la reproducción de mosquitos.

Gloria Morales Aké explicó que las familias que viven a orillas de la poza son las más afectadas, aunque el problema de los mosquitos termina por afectar a todos.

Los habitantes temen que algún menor pueda caer accidentalmente en la poza. / Jorge May

“Lo que pasa es que prácticamente es una poza que acumula agua. Los más afectados somos los que vivimos a orilla de esta poza, ya que igual hay presencia de cocodrilos”, agregó.

Explicó que, además de la presencia de mosquitos, viven siempre con el “Jesús en la boca”, ante el temor de que algún menor pueda ahogarse mientras juega en las orillas de este espacio urbano.

“Hay niños que se ponen a jugar a orilla de este terreno y todo ello representa un peligro porque se pueden tropezar y, Dios no quiera, ahogar”, concluyó.

JGH