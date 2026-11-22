En las afueras de la sede parroquial de Champotón, filarmónicos llevaron las tradicionales mañanitas a Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Al filo de las 6:00 horas, los músicos y tecladistas ya estaban listos para expresar su gratitud por la protección y las oportunidades laborales que han recibido a lo largo de 2026.

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Acompañados de sus familias y compañeros, los músicos estuvieron entonando varias melodías hasta la salida del párroco Martín Mena Carrillo, quien también se sumó a la celebración y participó con un palomazo.

Acto seguido, a las 7:30 horas, se llevó a cabo la misa dominical, que este año coincidió con la celebración del 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia. Durante la ceremonia, se recordó con cariño a los músicos que ya fallecieron y se pidió por el bienestar de quienes continúan ejerciendo esta profesión.