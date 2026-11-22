Calkiní, Campeche.- Los filarmónicos de Calkiní celebraron a su santa patrona con la tradicional y colorida vaquería regional, en la que se contó con la participación de diferentes grupos jaraneros, quienes engalanaron la noche con la combinación de pasos y remates de las músicas regionales que entonó la Orquesta Jaranera Luz de Luna, encargada de amenizar el ambiente durante esta fresca noche.

Esta regia vaquería se llevó a cabo en el domicilio del señor Teófilo Canul, en la colonia Fátima, donde cada año los jaraneros son invitados a formar parte de esta actividad organizada por un grupo de músicos de la región. En esta ocasión no fue la excepción y la colonia se vistió de fiesta. El presidente del comité organizador informó que este domingo las actividades continuarán con una santa misa y el retorno de los estandartes a su domicilio; por la tarde-noche se realizará la tradicional tardeada baile.

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En esta ocasión, la colonia Fátima se vistió de fiesta y se convirtió en el escenario de una noche llena de música, color y convivencia, en la que los participantes disfrutaron de la tradicional jarana, reafirmando el cariño y la identidad cultural que caracteriza a los pueblos de la región del Camino Real.

El presidente del comité organizador informó que las actividades continuarán este domingo con la celebración de una santa misa, seguida del retorno de los estandartes a su domicilio, como parte de las actividades religiosas en honor a la patrona de los filarmónicos.

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Asimismo, para cerrar con broche de oro los festejos, por la tarde-noche se realizará la tradicional tardeada baile, donde se espera nuevamente la participación de músicos, jaraneros, grupos musicales y tecladistas, quienes cerrarán estos festejos con música y convivencia para continuar celebrando esta arraigada tradición en el municipio de Calkiní.