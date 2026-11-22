Los problemas de salud mental continúan encendiendo las alertas en Campeche. En lo que va de 2026, el Estado acumula mil 438 casos de depresión, cifra que supera en 7 por ciento los mil 344 registrados durante todo 2025, de acuerdo con el reporte de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México.

El panorama evidencia una mayor incidencia entre las mujeres, quienes concentran mil 29 diagnósticos, frente a 409 entre los hombres; es decir, siete de cada 10 casos corresponden a la población femenina. Además, durante la última semana epidemiológica se incorporaron 25 campechanos a la estadística de personas con depresión, lo que refleja la persistencia de esta problemática en la Entidad.

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En comparación con los Estados vecinos, Yucatán encabeza los registros de la Península con cuatro mil 414 casos acumulados, de los cuales tres mil 299 corresponden a mujeres y mil 115 a hombres; durante la última semana sumó 96.

Campeche ocupa el segundo lugar regional, con mil 438 casos, mientras Quintana Roo se encuentra en tercero, con mil 215, distribuidos en 873 mujeres y 342 hombres, además de 24 nuevos registros en la semana. En Yucatán también se observa un predominio femenino, mientras que Quintana Roo prácticamente mantiene sus cifras respecto a 2025.

Durante la última semana epidemiológica se incorporaron 25 campechanos a la estadística / Alejandro Pech

Intento e ideación suicida.

La situación también preocupa por los indicadores relacionados con conductas suicidas. En Campeche se contabilizan 74 personas con antecedentes de lesiones autoinfligidas intencionalmente (intento de suicidio), de las cuales 49 son mujeres y 25 hombres.

Tres nuevos casos se reportaron durante la última semana. La cifra representa una disminución de 20.4 por ciento respecto a los 93 acumulados en 2025.

A estos registros se suman siete casos de ideación suicida, es decir, personas que presentan pensamientos relacionados con quitarse la vida: cinco mujeres y dos hombres.

Yucatán encabeza los registros de la Península con cuatro mil 414 casos acumulados / Alejandro Pech

Aunque en la última semana no se reportaron nuevos casos, la cifra es inferior a los 21 registrados durante 2025, una reducción de 66.7 por ciento. En conjunto, Campeche acumula 81 casos entre intentos de suicidio e ideación suicida, frente a los 114 del año anterior.

En el contexto peninsular, Yucatán presenta la mayor cantidad de estos indicadores, con 398 casos: 178 intentos de suicidio y 220 de ideación suicida.

En total son 283 mujeres y 115 hombres, con nueve nuevos casos de ideación y uno de intento durante la última semana. Además, su acumulado supera en 32.7 por ciento los 300 registros de 2025.

Quintana Roo ocupa el segundo lugar, con 165 casos: 92 intentos de suicidio y 73 de ideación suicida.

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De estos, 108 corresponden a mujeres y 57 a hombres. Durante la última semana registró dos intentos de suicidio y ningún nuevo caso de ideación. Su acumulado también supera los 155 reportados en 2025, un incremento de 6.5 por ciento.

De esta manera, Campeche ocupa el tercer lugar peninsular en ambos indicadores, con 81 registros, aunque presenta una reducción respecto al año pasado. En conjunto, los tres Estados acumulan 644 casos de intento de suicidio e ideación suicida, de los cuales 445 corresponden a mujeres y 199 a hombres. La cifra regional supera en 13.2 por ciento los 569 registros de 2025, con un comportamiento diferenciado: disminuyen los intentos de suicidio, pero aumentan los registros de ideación suicida.