Vecinos de la colonia San Patricio, calle 34 A, entre 30 y 33, advierten del peligro que representa la estructura de un poste ladeado propiedad de la empresa TELMEX.

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Según los datos proporcionados, la estructura tiene más de 40 años que fue colocada, mientras que ha sumado unos 15 desde que comenzó a ladearse.

Alejandra Torres Yabur junto con Alex Rebolledo señalaron que, pese a que en muchas ocasiones lo han reportado, la empresa prácticamente ha hecho caso omiso.

“Las condiciones de la estructura representan un peligro para los peatones como para los conductores. No hay que esperar a que pase algo, para entonces actuar”, expresó por separado Torres Yabur.

Finalmente, los declarantes consideran urgente que las autoridades locales intervengan para que se encarguen de presionar a la empresa particular en cuestión.

Tras un recorrido por esta vialidad, la calle 34 A, entre 30 y 33, en San Patricio, los declarantes igual comentaron que la inclinada estructura se mantiene sostenida por una soga atada al muro de una vivienda.

JGH