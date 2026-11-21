Un hombre fue detenido durante la madrugada de este sábado, luego de protagonizar un altercado al interior de un conocido bar ubicado en la colonia San Patricio, en la cabecera municipal de Champotón.

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Según datos recabados, el sujeto presuntamente se habría comportado de manera impertinente, además de que fue señalado por una mujer por el supuesto robo de su teléfono celular y cartera.

Tras los reportes, al sitio llegaron al menos dos patrullas de la Policía Municipal de Champotón, cuyos elementos procedieron a detener al hombre, quien fue trasladado a los separos de la comandancia local.

La detención ocurrió en un conocido bar de la colonia San Patricio. / Jorge May

Mientras el sujeto era llevado en la góndola de una patrulla, la presunta afectada expresó su molestia con palabras altisonantes y reclamó: «Maldita rata. Ya se lo están llevando y mi celular quién me va a regresar».

DATO

Vecinos de la zona señalaron que los disturbios en esta calle son frecuentes durante las madrugadas, debido al consumo de bebidas alcohólicas.

JGH