J.A.G.C., conocido presuntamente como “Charmin”, fue detenido en Yucatán mediante una orden de aprehensión relacionada con los acontecimientos de 2024, cuando la paralización de las corporaciones de seguridad pública dejó sin operaciones normales a la Policía Estatal, además de afectar la disponibilidad de armamento y unidades oficiales.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó que el aseguramiento se realizó este sábado 21 de noviembre, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, como parte de las investigaciones por los hechos que provocaron la suspensión de las actividades policiales en la entidad.

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El caso está relacionado con el conflicto que en 2024 donde se le señala de ser el presunto cabecilla de las manifestaciones realizadas en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) así como por la parálisis de las funciones de seguridad pública, y las actividades dentro de las instalaciones de la corporación. De acuerdo con la Fiscalía, aquella situación también repercutió en la disponibilidad de armas de cargo y patrullas, con consecuencias para la atención de la ciudadanía campechana.

Tras su detención, el señalado será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción presentará la imputación ante un juez de control.

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Será durante las próximas horas ante su presentación a la audiencia inicial cuando el Ministerio Público exponga los señalamientos y los datos de prueba contra el detenido, mientras que el juez determinará su situación jurídica y podría o no vincularlo a proceso.

Hasta ahora, la FGECAM no ha informado si existen otras órdenes de aprehensión pendientes por estos acontecimientos ni cuántas personas más forman parte de las investigaciones relacionadas con la crisis policial de 2024.