Ayer por la tarde, falleció don Arcadio Tun Saravia a los 102 años de edad quién fue conocido como don “Cadio”, y era la persona con más con edad en la comunidad de Chunchintok, y el próximo 8 de diciembre cumpliría 103 años de edad, y fue unos de los iniciadores del novenario y la fiesta a los Tres Reyes Magos, Santos Patronos de esa localidad, y tenía más de 50 bisnietos.

De acuerdo a información proporcionada por su nieta Ela Saravia, su abuelito dejó de existir el jueves por la tarde, y hoy a las 13 horas, le ofrecerán una liturgia de cuerpo presente en la Iglesia de los Tres Reyes Magos de la comunidad de Chunchintok, y será sepultado posteriormente a la 1 de la tarde.

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Su descendiente explicó que, su abuelito conocido como don “Cadio” nació el 8 de diciembre de 1923 en la comunidad de Chunchintok, y se casó con doña Marcelina Saravia Can, quién falleció en el mes de febrero de 2025 cuando tenía 98 años de edad.

Explicó que de ese bonito matrimonio nacieron sus hijos Elsi María, Rosalinda, Maclovia, Eva, José del Carmen, Sofía del Socorro y José Abraham Tun Saravia, respectivamente, éste último músico conocido en la región como el “Pirata de la Cumbia”.

Detalló que don “Cadio” tuvo 32 nietos y 50 bisnietos, y fue hasta este jueves la persona más longeva de esa comunidad y posiblemente de toda la llamada región de La Montaña, ubicada al sur del municipio de Hopelchén.

Don Cadio tuvo siete hijos, 32 nietos y más de 50 bisnietos; su familia continuará con el novenario a los Tres Reyes Magos que él encabezaba / Especial

Relató que su abuelito fue ejidatario y siempre de dedicó a las tareas del campo, ya que se dedicó a la agricultura, la apicultura y también a la ganadería.

Señaló que su abuelo les decía que junto con sus padres y hermano hacían los novenarios y él hacía la fiesta de los Tres Reyes, el cual se efectuaba en su casa y siempre lo hacía como marca la fecha el 6 de enero, y el salón de fiestas estaba construido con palos y techos de palma de huano, y conforme la fiesta crecía utilizaban la calle de enfrente de su casa.

Pero, como en la comunidad vecina de Cancabchén también se realizaba la feria a los Tres Reyes Magos, los pobladores de Chunchintok propusieron que esos festejos comunitarios lo hicieran en el mes de febrero, por lo que su abuelo dejó de hacer esa feria, porque la fecha real es el 6 de enero.

Expresó que, hasta este año su abuelo aún dirigía el novenario a los Tres Reyes Magos en su casa, y ahora al fallecer y por acuerdo de sus demás hijos y nocheros ahora ese festejo religioso quedará en manos de José Abraham.

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“Mi abuelo fue siempre una persona muy alegre, era muy feliz y risueño, siempre quiso y amó a sus hijos, a sus nietos y bisnietos”, expresó.

Añadió que su abuelito siempre quiso vivir en su casa de palos y techo de láminas de zinc, y pidió que al morir ahí mismo lo velaran, porque ahí vivió casi toda su vida con su amada esposa doña Marcelina Saravia Can.

Por otro lado, la comunidad de Chunchintok está de luto, porque pierde a su hijo más longevo con 102 años de edad, y don “Cadio”, era una persona muy querida y muy apreciada en ese poblado ubicada en el inicio de la llamada región de La Montaña, al sur del municipio de Hopelchén.