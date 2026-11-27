La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) anunció la anulación del proceso electoral para elegir a la próxima persona consejera alumna, luego de los acontecimientos y momentos de tensión registrados durante la jornada de elecciones en el Campus de Ciencias Sociales.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que la decisión se tomó para salvaguardar la integridad de su comunidad, por lo que quedó cancelado el proceso correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2027 al 31 de enero de 2029.

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La determinación se dio en medio de la inconformidad de estudiantes y los señalamientos de presuntas irregularidades durante la contienda, en la que participaban seis candidatos para representar al alumnado ante el Consejo Universitario.

Finalmente, la Facultad hizo un llamado a la comunidad estudiantil para privilegiar el diálogo y el consenso, además de utilizar las vías y canales institucionales para atender las diferencias.

La Facultad hizo un llamado a la comunidad estudiantil para privilegiar el diálogo

Hasta el momento, el comunicado no precisa cuándo se realizará un nuevo proceso electoral ni cuáles serán las condiciones para elegir a la próxima representación estudiantil.