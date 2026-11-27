La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno resolvió cerca de 90 puntos relacionados con las barreras no arancelarias planteadas por Estados Unidos, mientras continúan las negociaciones para reducir los impuestos a las importaciones de productos mexicanos antes de finalizar 2026.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 27 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que México busca alcanzar un acuerdo con el gobierno de Donald Trump durante diciembre, aunque aclaró que las conversaciones no tienen una fecha límite definitiva.

Sheinbaum señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a Estados Unidos para continuar las negociaciones con autoridades comerciales estadounidenses.

México y Estados Unidos resuelven 90 puntos sobre barreras no arancelarias

La presidenta aseguró que las diferencias relacionadas con las barreras no arancelarias quedaron fuera de la discusión pendiente, después de revisar aproximadamente 90 asuntos planteados por Washington.

Explicó que México rechazó algunas solicitudes por considerar que afectaban su soberanía, mientras que otros temas, como los derechos de autor, registraron avances mediante acuerdos entre ambos gobiernos.

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"Todos quedaron ya resueltos sin afectar la soberanía ni los intereses del pueblo de México", afirmó.

¿Qué aranceles busca reducir México antes de 2027?

Sheinbaum precisó que el principal objetivo de las negociaciones es disminuir los aranceles establecidos por Estados Unidos bajo la Sección 232, que afectan a los sectores automotriz, siderúrgico y del aluminio.

La mandataria expresó su expectativa de lograr un acuerdo durante diciembre, antes de su próximo encuentro con Donald Trump en el marco de la Cumbre del G20.

Sin embargo, aclaró que México no aceptará condiciones que considere contrarias a sus intereses.

Sheinbaum explica cómo México busca reducir el déficit comercial con Estados Unidos

La presidenta señaló que su administración ha incrementado la compra de productos estadounidenses que anteriormente podían adquirirse en otros mercados.

Como ejemplo, mencionó la adquisición de turbinas para generación eléctrica a General Electric, mediante acuerdos que también beneficiarían los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad.

Agregó que el crecimiento de las exportaciones mexicanas de componentes electrónicos está relacionado con la expansión de centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Finalmente, Sheinbaum descartó que una eventual extradición de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, forme parte de las negociaciones comerciales, pues aseguró que esa decisión corresponde exclusivamente a las autoridades mexicanas de seguridad.

IO