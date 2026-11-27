Dos personas estuvieron a punto de caer en una extorsión telefónica bajo la modalidad de secuestro virtual y entregar 300 mil pesos a delincuentes, luego de varios días de amenazas y llamadas intimidatorias que las mantuvieron bajo presión. La situación movilizó a corporaciones policiacas en Chetumal, donde finalmente fueron ubicadas sanas y salvas antes de que realizaran algún depósito.

El caso se atendió tras un reporte recibido en el número de emergencias 911. De acuerdo con la información recabada, las víctimas comenzaron a recibir llamadas y videollamadas de sujetos desconocidos que, mediante amenazas, intentaban convencerlas de que corrían peligro y debían entregar una fuerte suma de dinero.

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Las víctimas pasaron horas sometidas a una intensa presión psicológica. Los presuntos extorsionadores mantuvieron contacto constante con ellas, utilizando el miedo y la intimidación para obligarlas a seguir instrucciones. Como ocurre en este tipo de casos, los delincuentes buscaron generar confusión y aislar a las personas para impedir que verificaran la información con familiares o autoridades.

Presas del temor, ambas personas abandonaron su lugar de origen y se trasladaron hacia Chetumal, convencidas de que debían obedecer las indicaciones recibidas por teléfono. Sin embargo, nunca llegaron a realizar el pago exigido, lo que dio margen para que las autoridades intervinieran y evitaran el fraude.

Tras su localización, los agentes confirmaron que no existía ningún secuestro real y que se trataba de un engaño telefónico. Las víctimas fueron puestas a salvo y recibieron orientación sobre la forma en que operan estas bandas, las cuales suelen trabajar desde otros estados del país e incluso desde centros penitenciarios, utilizando números telefónicos para sembrar pánico y obtener dinero de sus objetivos.

Posteriormente, las personas afectadas fueron canalizadas ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan rastrear el origen de las llamadas y a los responsables del intento de extorsión.

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Este caso se suma a los constantes reportes de secuestro virtual registrados en Quintana Roo, una modalidad delictiva que no requiere que los delincuentes tengan físicamente retenida a una persona. Su principal arma es el miedo: mediante llamadas inesperadas, amenazas y supuestas situaciones de emergencia, logran que algunas víctimas se incomuniquen, se trasladen de un sitio a otro e incluso realicen transferencias bancarias por cantidades considerables.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para desconfiar de cualquier llamada en la que se exija dinero de manera urgente, verificar siempre la situación con familiares y reportar de inmediato cualquier intento de extorsión al número de emergencias 911. En esta ocasión, el engaño fue detectado a tiempo y los delincuentes se quedaron sin cobrar los 300 mil pesos que exigían.