Localizan con vida a adulto mayor tras horas perdido en montes de Calkiní

Un adulto mayor identificado como José Guadalupe fue localizado por personal de las dependencias municipales, luego de que sus familiares reportaran que no había regresado a su domicilio después de salir con rumbo a su terreno, situación que generó preocupación entre sus seres queridos, vecinos y conocidos, quienes se organizaron para su búsqueda antes de que se alejara más, por lo que incluso dieron parte a Protección Civil Municipal, quienes acudieron al lugar.

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El reporte se recibió durante la noche de este viernes, luego de que sus familiares señalaran que el hombre de la tercera edad había sido visto por última vez en los montes del barrio Divino Niño, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades para dar con su paradero, organizándose por grupos para internarse en los montes cercanos a su parcela e iniciar una extensa búsqueda a eso de las 20 horas, siendo localizado casi a las 24 horas por el personal de Protección Civil Municipal, quienes enseguida solicitaron la presencia de los familiares.

Asimismo, el personal de Protección Civil Municipal solicitó auxilio a través de los números de emergencia para pedir el apoyo de los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes acudieron al lugar para la valoración del abuelito, quien incluso ya había soportado la lluvia provocada por el frente frío, por lo que se veía exhausto de tanto caminar, motivo por el cual fue valorado y trasladado al Hospital Integral IMSS Bienestar para su valoración médica especializada y su hidratación.

El abuelito de la tercera edad, de oficio campesino, dijo que se dirigía de regreso para su domicilio cuando de pronto se le nubló la vista y logró sentarse en una piedra de albarrada, pero a partir de ahí se desorientó; sin embargo, después de unos minutos continuó su camino, aunque se percató de que no llegaba a la carretera y se detenía para descansar, razón por la cual no logró alejarse más, permitiendo que después de varios recorridos los elementos que participaban en el operativo lograran ubicar a don José Guadalupe, poniendo fin a la incertidumbre de sus familiares, quienes se encontraban preocupados por no tener noticias de él desde que salió de su domicilio por la mañana.

JGH