Ciudad del Carmen busca ser declarado municipio libre de analfabetismo por la UNESCO

Carmen es uno de los municipios con menor índice de analfabetismo en la entidad, ubicándose por debajo del cuatro por ciento. Mientras que el principal reto actual es reducir el rezago en secundaria, ya que aproximadamente 23 de cada 100 personas aún no concluyen ese nivel educativo.

Noticia Destacada Piden hospital psiquiátrico en Ciudad del Carmen ante aumento de problemas de salud mental

Jorge Alberto Sanmiguel Wong, director general del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, IEEA, en Campeche, dijo que Carmen es uno de los dos municipios que está por debajo del cuatro por ciento del analfabetismo. Este porcentaje es el que incluso estipula la UNESCO para declararlo alfabetizado. Desde que el Gobierno actual firmó un convenio, han seguido impulsando acciones para seguir disminuyendo el índice y obtener dicho nombramiento.

Comentó que el municipio de Carmen tiene 3.4 por ciento de analfabetos. Es decir, de cada 100 carmelitas, tres no saben leer ni escribir. La segunda gran meta es el rezago educativo que es cuando concluyen la educación básica, pero de cada 100 carmelitas 23 no han terminado su secundaria. La media nacional es de 26, se avanza pero aún falta.

En Carmen hay 197 mil 511 carmelitas que son personas mayores de 15 años, de los cuales 46 mil 856 no concluyeron su educación básica, que es el 23 por ciento. Cuánta gente ha salido del rezago educativo: el 30 por ciento es entre 15 y 21 años, el 50 por ciento tiene entre los 22 y 59 años, y el otro 20 por ciento son mayores de 60 años. Cabe señalar que los más rezagados es la población económicamente activa.

En este 2026, en Carmen han concluido su secundaria, de enero a abril, 340 personas. Anunció que para tratar de llegar a esa meta se instalaron módulos permanentes para captar y atender a personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir o que no concluyeron sus estudios de primaria y secundaria, como parte de la campaña estatal de alfabetización y combate al rezago educativo.

Esta se intensificará durante mayo y junio en los 13 municipios del estado, con el objetivo de acercar servicios educativos gratuitos a sectores vulnerables. En el caso de Carmen, se instalarán tres módulos permanentes ubicados en el mercado principal, los bajos del Palacio Municipal y el fraccionamiento San José.

Además, continuarán operando las plazas comunitarias ubicadas en Ciudad del Carmen, Atasta y Sabancuy, mientras se analiza la apertura de nuevos espacios en otras comunidades. Los módulos brindarán atención de 9 de la mañana a 5 de la tarde para orientar e incorporar a personas interesadas en concluir su educación básica.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH