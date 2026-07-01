En cinco años, solo 13 mil personas salieron del analfabetismo en todo el Estado

Durante los últimos cinco años, únicamente 13 mil personas han salido del analfabetismo en el Estado de Campeche.

Cifras del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) señalan que, de las 60 mil personas de 15 años y más que no sabían leer ni escribir hace un lustro, actualmente existen todavía 47 mil, lo que representa una reducción de apenas el dos por ciento respecto a la población analfabeta total de Campeche, que pasó del seis al cuatro por ciento.

Para este año, el IEEA tiene como meta que ocho mil campechanos abandonen el rezago educativo. Al cierre del primer semestre de 2026, más de tres mil 500 personas ya concluyeron algún nivel educativo, por lo que el objetivo es que alrededor de cuatro mil más lo hagan durante la segunda mitad del presente.

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En cuanto a la distribución del rezago educativo, el IEEA detalló que los municipios de Carmen y Campeche registran los índices de analfabetismo más bajos. En contraste, Calakmul y Candelaria presentan niveles considerados como “focos rojos” por el organismo.

El director del Instituto, Jorge Alberto San Miguel Wong, explicó que los indicadores se elaboran con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y son validados por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); aunque reconoció que el avance es pequeño, consideró que lo importante es que la Entidad reduzca de manera sostenida sus índices de analfabetismo, lo cual permitiría mejor futuro a las nuevas generaciones.

El último corte, cierre de 2025, reporta que cerca de 192 mil campechanos de 15 años y más permanecen en condición de rezago educativo, en los que se incluye a las 47 mil personas consideradas analfabetas, y a quienes no han podido concluir sus estudios en diversos niveles educativos.