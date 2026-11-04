Campesinos exigen el regreso del Tribunal Unitario Agrario a Campeche por gastos de traslado

Integrantes de la organización Fuerza Campesina A.C. exigieron el regreso del Tribunal Unitario Agrario (TUA) a Campeche, al denunciar que su traslado a Mérida, Yucatán, ha generado graves afectaciones económicas y dificultades para los productores locales, quienes deben viajar en repetidas ocasiones a esa ciudad para dar seguimiento a sus trámites y procedimientos legales.

Ante la falta de una solución, representantes de la agrupación acudieron al Congreso del Estado para solicitar la intervención de las y los diputados locales, luego de que oficinas centrales del organismo, en la Ciudad de México, les notificará que el asunto compete a los Poderes del Estado y que deben gestionar su respaldo para concretar el retorno de esta instancia a territorio campechano.

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El presidente de Fuerza Campesina A.C., Román Velázquez, señaló que han realizado diversas gestiones ante el Gobierno del Estado y autoridades agrarias, pero hasta ahora no han obtenido una respuesta favorable. Recordó que anteriormente alcanzaron un acuerdo con la entonces Secretaria de Gobierno (Segob), Elisa Hernández Romero, para que la administración estatal apoyara con oficinas, papelería y el pago del personal necesario para el funcionamiento del tribunal, compromiso que finalmente no se cumplió.

Explicó que, tras trasladarse a la Ciudad de México para buscar una solución, fueron remitidos nuevamente al Gobierno del Estado y al Congreso local, por lo que ahora buscan que los legisladores intervengan y respalden formalmente su demanda.

Román Velázquez, presidente de Fuerza Campesina A.C., señaló que el Gobierno estatal no cumplió el compromiso de facilitar oficinas y recursos para el funcionamiento del tribunal / Alejandro Balan

Aunque se había acordado el envío de un Tribunal Móvil para atender a los campesinos en Campeche y recibir su documentación, el mecanismo ha resultado insuficiente, pues los usuarios únicamente pueden entregar sus papeles en la Entidad, pero deben acudir posteriormente a Mérida para conocer los avances y continuar sus procedimientos, incluso dos o tres veces.

Velázquez advirtió que esta situación representa gastos adicionales de transporte, alimentación y traslado para un sector que enfrenta limitaciones económicas, además de retrasar la atención de sus asuntos agrarios. Aseguró que existe inconformidad entre las comunidades campesinas, por lo que consideró necesario dejar de prolongar las gestiones y establecer una solución definitiva.

Indicó que cuentan con el respaldo de la Procuraduría Agraria (PA) y que ya realizaron acercamientos con autoridades estatales, por lo que insistió en que el Congreso debe asumir su responsabilidad para impulsar el regreso del Tribunal Unitario Agrario, al considerar que su presencia en Campeche es indispensable para garantizar el acceso a la justicia de los productores y ejidatarios.